Risultati Serie A – Atalanta-Milan 1-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Atalanta-Milan 1-1 - Finisce 1-1 la partita tra Atalanta e Milan, valida per la 2^ giornata di Serie A. Dopo un buon primo tempo i rossoneri vanno sotto dopo il primo tiro in porta, scaturito dal sinistro di Ruslan Malinovskyi. L'ucraino ha trovato la rete con un tiro dal limite dell'area deviato da Pierre Kalulu. Nel secondo tempo Stefano Pioli prova a sparigliare le carte, optando per Charles De Ketelaere e Olivier Giroud. La scossa arriva da Ismael Bennacer, che trova il pareggio con un super gol che si stampa sul palo prima di spegnersi in rete. Ecco tabellino e marcatori della partita.