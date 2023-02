Youth League, oggi Milan-Rukh Lviv: ecco gli avversari dei rossoneri

Questo pomeriggio il Milan primavera affronterà in Youth League gli ucraini del Ruh Lviv: conosciamo meglio gli avversari dei rossoneri

Enrico Ianuario

E' tempo di Europa anche per il Milan primavera di Ignazio Abate. Dopo aver chiuso al primo posto il girone E della UEFA Youth League, i rossoneri hanno ottenuto la qualificazione diretta per gli ottavi di finale. Oggi andrà in scena la partita contro gli ucraini del Rukh Lviv al 'Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara'. Conosciamo meglio gli avversari del Milan.

Milan, attento al Ruh Lviv — Dopo aver superato la prima fase, il Rukh Lviv arriva agli ottavi di finale dopo aver affrontare l'Inter primavera nello spareggio. La squadra allenata da Ponomarov ha avuto la meglio sui nerazzurri vincendo ai calci di rigore per 4-3, dopo aver chiuso i tempi regolamentari con il risultato di 1-1 grazie ai gol di Panchenko per gli ucraini e di Esposito per la squadra di Chivu. Sarà una partita dalle mille insidie per il Milan, insidie che potrebbero causare alcuni talenti in forza al Ruh Lviv.

5 talenti (più uno) da tenere d'occhio — Ponomarov spesso schiera i suoi ragazzi con il 4-2-3-1. Della squadra spiccano cinque talenti in particolar modo e si tratta dei giovani calciatori Dobryanskyi, Stolyarchuk, Rusyak, Fedor e Gereta. Roman Dobryanskyi è un esterno destro che può ricoprire anche il ruolo di trequartista e terzino sinistro. Classe 2004, destro di piede, in questa Youth League ha disputato cinque partite segnando un gol. Andriy Stolyarchuk, anche lui classe 2004 e destro di piede, è un esterno sinistro. In questa competizione ha già disputato cinque partite e ha trovato il gol in un'occasione e fornito due assist vincenti ai suoi compagni di squadra. Nazar Rusyak, invece, è un classe 2004 che ricopre il ruolo di centrocampista centrale. Potremmo vederlo nei due di centrocampo oggi pomeriggio insieme al suo compagno di squadra Oleg Fedor. Quest'ultimo, a differenza del suo giovane collega, può anche giocare come esterno sinistro e ricoprire il ruolo di trequartista. In questa Youth League, Rusyak ha disputato tre gare e segnato un gol, mentre Fedor ha giocato quattro partite, segnato due gol e fornito un assist.

Di qualche mese più grande dei calciatori appena citati è il portiere Gereta, il quale ha disputato cinque partite in questa Youth League. Ha incassato tre gol e ha tenuto la porta inviolata in due match, mentre contro l'Inter ha parato un calcio di rigore ad Aleksandar Stankovic. Infine nota anche per il giovane Panchenko, prima punta ma all'occorrenza anche trequartista che ha colpito i nerazzurri segnando il gol del momentaneo vantaggio per il Rukh Lviv. Non sarà una partita semplice per il Milan in quanto affronterà una squadra ricca di talento, ma il passaggio del turno ai quarti di finale sarebbe un risultato straordinario per la squadra di Abate. Rinnovo Leao, ecco il piano del Milan >>>

