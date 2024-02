Milan Primavera, superare l'ostacolo Braga per il sogno Youth League — Il Braga, infatti, si presenterà al cospetto del Milan Primavera forte di quattro successi consecutivi in tutte le competizioni, imbattuto da più di un mese. Una striscia, quella delle vittorie in fila, che i rossoneri di Ignazio Abate non trovano addirittura dal 2023, quando ne vinsero sei di seguito. I tempi fasti dell'anno scorso, però, sono un lontano ricordo per i giovani diavoli, che nelle ultime otto hanno conquistato i tre punti solamente contro il Cagliari.

Il Milan della prima parte di stagione, forse, poteva battere chiunque e lo hanno dimostrato sia le vittorie importanti nel campionato Primavera, sia i successi nella fase a gironi di questa Youth League. Quello di questa seconda fase, invece, sembra essere in grado di poter perdere contro chiunque o comunque non appare più quella squadra difficilmente perforabile. Il Braga, quindi, sarà un cliente scomodo, e i ragazzi di Ignazio Abate dovranno tenere alta la guardia per continuare a sognare in grande.

