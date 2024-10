Oggi scendono in campo Bayer Leverkusen-Milan, partita valevole per la Youth League. Ecco le formazioni ufficiali di Guidi e Coral

Alle 14:00 scende in campo il Milan Primavera di mister Guidi. La sfida al Bayer Leverkusen di Coral per ottenere i primi tre punti in Youth League. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori: