Sono diverse le squadre formate dal Settore Giovanile del Milan che sono alla ricerca di un possibile riscatto: ecco il programma completo

(Fonte acmilan.com) - Molte squadre del Settore Giovanile rossonero in cerca di riscatto nel weekend di campionato in arrivo. La Primavera maschile dopo il pareggio agrodolce nel Derby, con il 2-2 arrivato nel finale dopo il doppio vantaggio e nonostante una buona prestazione; la Primavera femminile dopo il passo falso a Roma, l'Under 17 dopo il Derby negativo. Tornano in campo anche Under 16 e Under 15, Under 14 e Under 13 in casa e Under 18 a Lecce.