Sono diverse le squadre formate dal Settore Giovanile del Milan che sono alla ricerca di un possibile riscatto nel prossimo ed imminente weekend di campionato. La Primavera maschile di Giovanni renna in primis dato che, dopo l'amaro pareggio contro l'Inter, vuole ritornare alla vittoria. Stessa storia per la Primavera Femminile, che perse però con la Roma. Ecco, di seguito, il programma completo del fine settimana:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Settore Giovanile Milan, un weekend di riscatti: ecco il programma completo
MILAN PRIMAVERA
Settore Giovanile Milan, un weekend di riscatti: ecco il programma completo
Sono diverse le squadre formate dal Settore Giovanile del Milan che sono alla ricerca di un possibile riscatto: ecco il programma completo
(Fonte acmilan.com) - Molte squadre del Settore Giovanile rossonero in cerca di riscatto nel weekend di campionato in arrivo. La Primavera maschile dopo il pareggio agrodolce nel Derby, con il 2-2 arrivato nel finale dopo il doppio vantaggio e nonostante una buona prestazione; la Primavera femminile dopo il passo falso a Roma, l'Under 17 dopo il Derby negativo. Tornano in campo anche Under 16 e Under 15, Under 14 e Under 13 in casa e Under 18 a Lecce.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 31 GENNAIO
DOMENICA 1° FEBBRAIO
LEGGI ANCHE: Mercato Milan, ultimi giorni di fuoco: tutto su Mateta. Goretzka, nulla da fare? Coppola vola via
LUNEDÌ 2 FEBBRAIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA