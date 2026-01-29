Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Settore Giovanile Milan, un weekend di riscatti: ecco il programma completo

Sono diverse le squadre formate dal Settore Giovanile del Milan che sono alla ricerca di un possibile riscatto: ecco il programma completo
Sono diverse le squadre formate dal Settore Giovanile del Milan che sono alla ricerca di un possibile riscatto nel prossimo ed imminente weekend di campionato. La Primavera maschile di Giovanni renna in primis dato che, dopo l'amaro pareggio contro l'Inter, vuole ritornare alla vittoria. Stessa storia per la Primavera Femminile, che perse però con la Roma. Ecco, di seguito, il programma completo del fine settimana:

(Fonte acmilan.com) - Molte squadre del Settore Giovanile rossonero in cerca di riscatto nel weekend di campionato in arrivo. La Primavera maschile dopo il pareggio agrodolce nel Derby, con il 2-2 arrivato nel finale dopo il doppio vantaggio e nonostante una buona prestazione; la Primavera femminile dopo il passo falso a Roma, l'Under 17 dopo il Derby negativo. Tornano in campo anche Under 16 e Under 15, Under 14 e Under 13 in casa e Under 18 a Lecce.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 31 GENNAIO

  • UNDER 17: 17ª giornata, Cagliari-Milan, ore 11.00 - CRAI Sport Center (Assemini, Cagliari)

  • UNDER 13: campionato, Milan-Bra, ore 15.30 - PUMA House of Football

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 13ª giornata, Milan-Genoa, ore 16.30 - PUMA House of Football

    • DOMENICA 1° FEBBRAIO

  • PRIMAVERA MASCHILE: 23ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 11.00 - Stadio A. Olivieri (Verona)

  • UNDER 14: campionato, Milan-Bra, ore 11.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 15: 16ª giornata, Milan-Mantova, ore 14.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 16: 16ª giornata, Milan-Mantova, ore 15.00 - PUMA House of Football

    LUNEDÌ 2 FEBBRAIO

  • UNDER 18: 21ª giornata, Lecce-Milan, ore 13.00 - Kick Off-Sport Center (Cavallino, Lecce)

