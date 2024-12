Primavera – Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan: Ibrahimovic dal 1′

Il Milan Primavera torna in campo, sulla sua strada i pari età della Sampdoria. Ecco le formazioni ufficiali della gara

Il Milan Primavera torna in campo, lo fa al Tre Campanili di Genova, casa dei pari età della Sampdoria, gara valevole per la 14^ giornata di Primavera 1. I rossoneri sono chiamati a reagire dopo la caduta di qualche giorno fa contro la Roma. Fischio d'inizio fissato per le 13:00. Ecco, di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori.