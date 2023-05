Primavera, Napoli-Milan 1-1: il commento e la classifica aggiornata | News

Termina 1-1 Napoli-Milan, sfida valevole per la 30esima giornata del campionato Primavera 1 . Un risultato che non può accontentare in pieno i rossoneri, che avrebbero meritato probabilmente di più. Tuttavia, il pareggio è stato agguantato quasi all'ultimo e quindi di certo non viene disdegnato. Il rimpianto riguarda il primo tempo, giocato a ritmi troppo bassi dal Milan, che ha così avvantaggiato il Napoli, che dopo aver trovato il vantaggio al 17' minuto con Rossi (il più classico dei gol, quello dell'ex), ha cercato di addormentare la partita. Le uniche fiammate rossonere sono arrivate con El Hilali , autore di un paio di tiri dalla distanza, ma non troppo pericolosi. Scivola così il primo tempo verso la fine.

Il secondo tempo

Il secondo tempo vede un Milan molto più aggressivo e pimpante. I rossoneri scendono in campo con tutt'altra mentalità, iniziando a schiacciare il Napoli nella propria area. Le conclusioni arrivano a raffica, anche se di grandissimi pericoli non se ne registrano. Da segnalare sicuramente un calcio di rigore non dato al Milan: doppio fallo su Alesi solo in area di rigore, che viene steso da una doppia scivolata. L'arbitro, inspiegabilmente, assegna fallo in attacco. Il rigore arriva però all'85', quando un tocco di mano in area porta Alesi sul dischetto. L'attaccante rossonero sbaglia, ma poi ribadisce in rete la respinta del portiere. Mancano cinque minuti, in cui non succede un granché.