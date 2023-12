Primavera – Milan-Genoa 2-1, Cuenca la riprende allo scadere | News

LA CRONACA — Il Milan approccia con aggressività e costruisce la prima chance al 7' con Jiménez che si accentra e piazza il destro, Consiglio risponde presente e devia in angolo. I rossoneri restano in proiezione offensiva e vanno vicini al gol del vantaggio con Camarda che in allungo sfiora solamente la sfera sull'invito di Magni (19'). Gli ospiti però si difendono con ordine e provano a colpire in ripartenza. Al minuto 26 Raveyre si supera e ferma Ekhator con l'aiuto del palo, mentre sulla respinta Romano non inquadra lo specchio da ottima posizione. Al 33' Sia scambia con Cuenca ma non colpisce in spaccata, e al 44' Paloschi manda a lato di testa da centro area. La prima metà di gara si chiude senza ulteriori emozioni, 0-0 all'intervallo.

Il Milan si fa sorprendere in avvio di ripresa, e al 54' Shakur sblocca il punteggio trovando il sinistro vincente dal limite. Il Genoa si chiude in difesa per proteggere il vantaggio, ma la reazione rossonera è immediata. Al 55' Cuenca manda largo di testa un cross invitante di Sala, due minuti più tardi lo stesso numero 10 sfiora il pari con una punizione velenosa dalla trequarti. Il match si infiamma nel finale. Al minuto 76 Papadopoulos centra il legno con il mancino, e all'82' i rossoneri agguantano il meritato pari. Cuenca allunga il corner di Bonomi, Camarda è puntuale sul secondo palo e spinge in porta l'1-1. Il Milan non si accontenta e in pieno recupero la ribalta completamente: Cuenca ruba ancora il tempo a tutti e di testa insacca alle spalle di Consiglio al 93'. Finisce 2-1 per noi!

IL TABELLINO — MILAN-GENOA 2-1

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Paloschi (32'st Parmiggiani), Nsiala, Jiménez (32'st Bakoune); Stalmach (17' Sala), Malaspina (21'st Bonomi); Cuenca, Scotti (21'st Liberali), Sia; Camarda. A disp.: Bartoccioni; De Bonis, Nissen; Perina; Martinazzi, Skoczylas. All.: Abate.

GENOA (4-2-3-1): Consiglio; Bosia (1'st Tosi), Abdellaoui, Algueche, Sarpa; Arboscello, Goncalinho (25'st Rossi); Thorsteinsson (1'st Shakur (41'st Venturino)), Romano, Papadopoulos; Ekhator (35'st Ghirardello). A disp.: Calvani; Barbini, Cisse, Ferroni, Meconi, Pittino. All.: Agostini.

Arbitro: Marco di Pisa.

Gol: 9'st Shakur (G), 37'st Camarda (M), 48'st Cuenca (M).

Ammoniti: 27' Bosia (G), 30' Malaspina (M), 11'st Goncalinho (G), 19'st Abate (M), 21'st Magni (M), 38'st Sarpa (G), 40'st Papadopoulos (G).

