Il Milan Primavera, dopo un'ottima partenza, ha perso l'ultima di campionato contro il Genoa per 3 a 1. Un brutto Ko, che non deve buttare giù i ragazzi di coach Guidi. I giovani rossoneri, infatti, sono partiti alla grande in questa stagione con buonissime prestazioni messe in campo. Oggi alle 11 un'altra sfida in campionato: arriva l'Empoli. Ecco le formazioni ufficiali con le scelte dei rossoneri.