Primavera, Milan-Bologna 4-1: cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’ | News

LA CRONACA — È rossonera la prima occasione della gara: al 6' Bonomi si accentra e calcia a giro, il suo destro sfiora il palo e si spegne sul fondo. Alla prima sortita offensiva (14'), gli ospiti passano in vantaggio con il colpo di testa di Menegazzo da corner. Il Milan Primavera risponde due volte con il sinistro al volo di Zeroli tra il 20' e il 25', Bagnolini si supera in entrambe le occasioni. I rossoblù si affidano ancora a Menegazzo per colpire in contropiede, Bartoccioni risponde presente sul doppio tentativo dell'attaccante ospite. In mezzo, al minuto 37, grossa chance per Cuenca che, servito da Bonomi, salta l'uomo e conclude con il mancino al limite, trovando una deviazione provvidenziale della retroguardia avversaria. 0-1 all'intervallo.

I rossoneri pareggiano subito in avvio di ripresa: Simić salta più in alto di tutti da calcio d'angolo e converte in rete al 47'. Dopo aver riportato in equilibrio la gara, il Milan controlla il possesso e chiude il Bologna nella propria trequarti difensiva. Al 67' i ragazzi di Abate trovano il varco giusto: Zeroli imbuca con l'esterno per Sia, Diego controlla e supera Bagnolini con un destro angolato. Passano una decina di minuti (78') e i rossoneri chiudono il match con il tris di Perrucci, che angola di testa un traversone preciso di Bonomi. Nel recupero c'è spazio anche per il poker: Simić recupera palla a centrocampo e si invola verso la porta, serve Perrucci che fulmina Bagnolini e firma la doppietta personale. Finisce 4-1 per noi.

IL TABELLINO — MILAN-BOLOGNA 4-1

MILAN PRIMAVERA(4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Bartesaghi (23'st Magni); Victor (23'st Perrucci), Malaspina; Cuenca (23'st Scotti), Zeroli, Bonomi (41'st Liberali); Sia (30'st Camarda). A disp.: Raveyre; Jiménez, Paloschi, Parmiggiani; Mancioppi, Sala. All.: Abate.

BOLOGNA PRIMAVERA(4-2-3-1): Bagnolini; Mercier, Amey, Diop (31'st Svoboda), Baroncioni; Rosetti, Byar; Ravaglioli (16'st Hodzic), Bynoe, Menegazzo; Ebone (16'st Mangiameli). A disp.: Pessina; Carretti, Happonen, Idaro, Mukelenge, Schiavoni, Solda, Zilio. All.: Vigiani.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Gol: 14' Menegazzo (B), 2'st Simić (M), 22'st Sia (M), 33'st Perrucci (M), 46'st Perrucci (M).

