Primavera, Milan-Atalanta 3-1: il commento e il tabellino di ‘acmilan.com’

( fonte: acmilan.com ) - Forza, cuore, fame, grinta. In una sola parola: Primavera . La Primavera del Milan , che batte (anche) l'Atalanta, raccoglie la quinta vittoria in campionato e dopo sei giornate vola da sola in vetta alla classifica a quota 16 punti; a +2 sull'Inter proprio come i grandi. Non servono più indizi, la squadra di Abate era già una prova prima di mandare al tappeto i bergamaschi, cliente scomodo. Il pomeriggio del PUMA House of Football - stadio pieno, da sottolineare la presenza dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani al fianco del responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine - ha nuovamente evidenziato il potenziale e la condizione del gruppo.

Il 3-1 finale è il prodotto del vantaggio avversario (Vlahović), del pareggio di Victor alla sua maniera, del marchio di fabbrica di Zeroli - stacco aereo - per il sorpasso e della doppietta personale di Kevin, prodezza in rovesciata. Una prestazione di voglia, idee, carattere, cinismo, pure reazione dopo essere andati sotto a sorpresa. Prosegue il periodo d'oro: i ragazzi stanno facendo qualcosa di enorme, in Italia come in Europa. Ed è meritato, sudato, conseguenza di un percorso iniziato da lontano. Bravissimi. Adesso ci sarà la sosta, la Primavera tornerà in campo sabato 21 ottobre alle 11.00 in casa della Roma. Un nuovo big match in arrivo, non vediamo l'ora.