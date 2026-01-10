Primavera, il Torino interrompe l'imbattibilità del Milan di Renna

Una battuta d'arresto che impedisce al Milan di proseguire l'ottimo momento vissuto a dicembre, poiché una vittoria sarebbe valso l'aggancio alla zona Playoff in una classifica che resta comunque corta e scalabile. Ci saranno comunque diverse occasioni per mettersi alle spalle il risultato odierno e riprendere una marcia che sinora è indubbiamente positiva, con tanti ragazzi giovani che stanno dimostrando una crescita costante nel corso di questa stagione. Il prossimo impegno, occasione per rilanciarsi, sarà già venerdì 16, quando ospiteremo la Fiorentina alle 14.00 a Carate Brianza.

LA CRONACA — Ritmi intensi in avvio ma per la prima occasione occorre attendere 10': i due tentativi a stretto giro di Zeppieri e Kugyela non impensieriscono Longoni. Dopo un destro a giro velenoso di Perciun al 24' che termina fuori dallo specchio, i rossoneri ci provano tra 27' e 29' con Pandolfi, due conclusioni da fuori bloccate da Siviero. Grande chance al 33', quando il recupero in avanti di Castiello porta al tiro di Scotti, chiuso dalla difesa granata. Il finale di tempo sorride al Torino, che dopo le opportunità di Bonacina e Zeppieri la sblocca al 43' con quest'ultimo, abile a stoppare il pallone a centro area e superare Longoni col destro.

Tutt'altro piglio per i rossoneri a inizio secondo tempo, con un baricentro più avanzato. Il Torino, però, si difende con ordine e fino all'ora di gioco da segnalare solo un tentativo centrale di Lontani al 57'. Perciun non sorprende Longoni al 65', il sinistro di Zeppieri un minuto dopo termina alto sopra la traversa. Gli allenatori provano a girarla con i cambi e nel quarto d'ora finale l'intensità in campo cresce, ma le occasioni latitano. All'83' Longoni è reattivo nel dire di no a Zeppieri e Pellini, mentre l'assalto rossonero nei 5' di recupero non cambia il risultato. Al triplice fischio è 1-0 per il Torino.