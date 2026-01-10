Primavera, il Torino interrompe l'imbattibilità del Milan di Renna

Pianeta Milan
Primavera, il Milan perde contro il Torino: la striscia di imbattibilità in campionato si interrompe

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, cade ancora il Milan Primavera. Con il Torino finisce 1-0 grazie al gol di Zeppieri. Ecco il resoconto del match
Il Milan Primavera cade di nuovo, questa volta in campionato. Contro il Torino di Francesco Baldini termina 1-0 per i padroni di casa grazie al gol a fine primo tempo di Zeppieri. Si interrompe a 5 la striscia di risultati utili consecutivi dei ragazzi di Giovanni Renna. Il risultato, viste le occasioni, è giusto ma lascia l'amaro in bocca perché con i tre punti i rossoneri avrebbero raggiunto con forza la zona playoff, distante ora tre punti, ma con una partita in più disputata. Di seguito, viene riportato il report del sito ufficiale del Milan sul match contro il Torino.

(Fonte acmilan.com)  - Dopo cinque risultati utili consecutivi in campionato arriva una sconfitta, nell'ultimo turno del girone d'andata, per il Milan Primavera. I rossoneri vanno ko per mano del Torino, che si impone 1-0 grazie al gol di Zeppieri a fine primo tempo. Un successo meritato per i granata, che hanno prodotto di più in una partita avara di occasioni da gol, in cui i ragazzi di Renna hanno verosimilmente accusato anche un po' di stanchezza dopo l'infrasettimanale di Coppa Italia.

Una battuta d'arresto che impedisce al Milan di proseguire l'ottimo momento vissuto a dicembre, poiché una vittoria sarebbe valso l'aggancio alla zona Playoff in una classifica che resta comunque corta e scalabile. Ci saranno comunque diverse occasioni per mettersi alle spalle il risultato odierno e riprendere una marcia che sinora è indubbiamente positiva, con tanti ragazzi giovani che stanno dimostrando una crescita costante nel corso di questa stagione. Il prossimo impegno, occasione per rilanciarsi, sarà già venerdì 16, quando ospiteremo la Fiorentina alle 14.00 a Carate Brianza.

LA CRONACA

Ritmi intensi in avvio ma per la prima occasione occorre attendere 10': i due tentativi a stretto giro di Zeppieri e Kugyela non impensieriscono Longoni. Dopo un destro a giro velenoso di Perciun al 24' che termina fuori dallo specchio, i rossoneri ci provano tra 27' e 29' con Pandolfi, due conclusioni da fuori bloccate da Siviero. Grande chance al 33', quando il recupero in avanti di Castiello porta al tiro di Scotti, chiuso dalla difesa granata. Il finale di tempo sorride al Torino, che dopo le opportunità di Bonacina e Zeppieri la sblocca al 43' con quest'ultimo, abile a stoppare il pallone a centro area e superare Longoni col destro.

Tutt'altro piglio per i rossoneri a inizio secondo tempo, con un baricentro più avanzato. Il Torino, però, si difende con ordine e fino all'ora di gioco da segnalare solo un tentativo centrale di Lontani al 57'. Perciun non sorprende Longoni al 65', il sinistro di Zeppieri un minuto dopo termina alto sopra la traversa. Gli allenatori provano a girarla con i cambi e nel quarto d'ora finale l'intensità in campo cresce, ma le occasioni latitano. All'83' Longoni è reattivo nel dire di no a Zeppieri e Pellini, mentre l'assalto rossonero nei 5' di recupero non cambia il risultato. Al triplice fischio è 1-0 per il Torino.

