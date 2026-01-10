È il Toro a fare la partita; il Milan si difende con ordine ma non riesce a pungere in contropiede. Al 24', Sergiu Perciun - in pressione - ruba palla a Fabio Pandolfi al limite dell'area rossonera e va immediatamente al tiro. Conclusione a giro, pallone fuori di poco alla sinistra di Longoni. La prima chance per il Milan, al 27', è firmata proprio da Pandolfi: botta dalla lunga distanza ben parata da Lapo Siviero.

Due minuti più tardi (29') è ancora bravo Siviero su Pandolfi, ma il Milan cresce con il passare dei minuti e si vede: al 33', Alex Castiello ruba pallone sulla trequarti e imbuca nel corridoio per Filippo Scotti. Il capitano va al tiro, ma si fa chiudere dalla difesa granata. Al 34', dopo una caduta in area rossonera, David Bonacina chiede il calcio di rigore dopo un contrasto con Federico Colombo: per l'arbitro non c'è nulla.

Si riaffaccia, al 42', il Torino dalle parti di Longoni, ma il destro a giro di Zeppieri termina di molto fuori. Il centravanti granata, però, colpisce un minuto dopo per il vantaggio della squadra di Baldini. Al 43', Edoardo Zaia si invola sulla destra, arriva sul fondo, mette il pallone a centro area per Zeppieri, che stoppa il pallone a seguire e, di destro, infila Longoni. Il primo tempo termina, così, 1-0, senza recupero.

Primavera 1, Torino-Milan 1-0: la cronaca del secondo tempo — La ripresa inizia subito con un cambio nel Milan Primavera: fuori l'acciaccato Pandolfi; dentro al suo posto Matteo Geroli. Dopo un'iniziale fase di batti e ribatti, sul cross di Kugyela (55') dalla sinistra, Longoni - in uscita bassa - anticipa Zeppieri e chiude bene sul centravanti granata.

Simone Lontani, con un tiro velleitario al 57', chiama Siviero alla parata centrale, poi, due minuti più tardi, un intervento di Bonacina in area di rigore granata, su Castiello, è davvero molto sospetto. Per l'arbitro, però, non c'è penalty in favore dei rossoneri.

La partita, in questa ripresa, è aperta e godibile. Al 64', dopo un triangolo tra Nolli e Scotti, la conclusione del capitano milanista è fermata dai difensori granata. Quindi, due azioni per i padroni di casa, con Perciun prima (65', tiro da fuori area ben parata a terra da Longoni) e con Zeppieri poi (66', sinistro alto sulla traversa).

Una girandola di sostituzioni, da una parte e dall'altra, spezza il gioco e il ritmo del match per una decina di minuti. Poi, il Milan alza il proprio baricentro alla ricerca del pareggio. È il Toro, però, ad andare ad un passo dal raddoppio, all'83', con il colpo di testa di Zeppieri, ben pescato a centro area dal traversone di Kenny Olinga: bravo Longoni a respingere la sfera con i pugni.

Il tempo passa, il Milan non si rende praticamente mai pericoloso. L'arbitro assegna 5' di recupero, nel corso dei quali non succede nulla. Finisce, quindi, 1-0 per il Torino Primavera sul Milan Primavera: sesta sconfitta stagionale per il Diavolo di Renna.