Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 in programma alle ore 13:00 allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO): queste le scelte definitive dei due allenatori
Sono da poco ufficiali le formazioni di Torino-Milan, 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Francesco Baldini e Giovanni Renna!

Torino-Milan Primavera, così in campo le due squadre!

TORINO (4-3-3): Siviero; Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Olinga, Perciun; Sandrucci, Zeppieri, Bonacina. A disposizione: Cereser, Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Tonica, Gatto, Brzyski, Carvalho, Luongo. Allenatore: Baldini.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Colombo, Vladimirov, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi, Perera; Scotti, Castiello, Lontani. A disposizione: Bianchi, Pagliei, Geroli, Dotta, Grilli, Zaramella, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Renna.

L'arbitro di Torino-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (TO). I suoi assistenti saranno Umberto Galasso di Torino e Vincenzo D'Ambrosio Giordano, sempre di Collegno (TO). Nella scorsa stagione, esattamente l'11 maggio 2025, la gara era terminata 2-1 per i granata: gol di Marco Dalla Vecchia (47'), raddoppio di Tommaso Gabellini (49' su rigore) e rete dei rossoneri con Alessandro Bonomi (83').

