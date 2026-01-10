L'arbitro di Torino-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (TO). I suoi assistenti saranno Umberto Galasso di Torino e Vincenzo D'Ambrosio Giordano, sempre di Collegno (TO). Nella scorsa stagione, esattamente l'11 maggio 2025, la gara era terminata 2-1 per i granata: gol di Marco Dalla Vecchia (47'), raddoppio di Tommaso Gabellini (49' su rigore) e rete dei rossoneri con Alessandro Bonomi (83').