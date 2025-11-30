Primavera, derby Inter-Milan 2-0, il commento: rossoneri troppo molli

Si è disputata, al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti', il derby Inter-Milan , valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 . I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna , hanno perso 2 -0 . Vediamo com'è andata!

Primavera, derby Inter-Milan: la cronaca del primo tempo

L'inizio è equilibrato, così come tutta la partita in realtà. Però i primi a farsi vedere in attacco sono proprio i rossoneri. Una conclusione non troppo pericolosa, ma che spaventa. La risposta nerazzurra è immediata, con una situazione molto simile. Poi, però, un po' come la prima squadra, la formazione interista la sblocca su calcio piazzato: Idrissou salta in altissimo e segna. La reazione milanista è timida, non troppo veemente. Ci sono potenziali occasioni, ma nulla di eccezionale.