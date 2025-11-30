Pianeta Milan
Primavera, derby Inter-Milan 2-0, il commento: rossoneri troppo molli

Finita al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti' il derby Inter-Milan, 13^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: il commento della gara dei rossoneri di mister Giovanni Renna
Stefano Bressi
Si è disputata, al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti', il derby Inter-Milan, valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso 2-0. Vediamo com'è andata!

Primavera, derby Inter-Milan: la cronaca del primo tempo

L'inizio è equilibrato, così come tutta la partita in realtà. Però i primi a farsi vedere in attacco sono proprio i rossoneri. Una conclusione non troppo pericolosa, ma che spaventa. La risposta nerazzurra è immediata, con una situazione molto simile. Poi, però, un po' come la prima squadra, la formazione interista la sblocca su calcio piazzato: Idrissou salta in altissimo e segna. La reazione milanista è timida, non troppo veemente. Ci sono potenziali occasioni, ma nulla di eccezionale.

Primavera, derby Inter-Milan: la cronaca del secondo tempo

La ripresa si apre con un Milan che sembra un po' frettoloso. Fatica a trovare gli spazi giusti e spesso non ragiona lucidamente. Pericoli non ce ne sono, tranne ancora Idrissou di testa che manda alto di poco. I rossoneri attaccano in modo disordinato e non creano mai pericoli veri e, anzi, vengono castigati alla fine dal raddoppio nerazzurro.

