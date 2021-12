Primavera 1 Timvision, Milan-Spal: risultato e classifica | News

Partita senza storia, che ha visto il Milan Primavera dominare in lungo e in largo. Lo svantaggio ha evidentemente svegliato la squadra di Giunti, condizionata forse all'inizio da una classifica negativa. I rossoneri sin dai primi minuto hanno impensierito il portiere Rigon con diversi tiri nello specchio della parta. Scatenato Traore, ma in generale tutti hanno fatto bene, rischiando anche poco in difesa. Nella ripresa lo strepitoso gol di Gala che ha chiuso la gara, anche se già prima non sembrava essere in discussione. A chiudere i conti ci ha pensato Rossi.