Milan-Sassuolo Primavera 2-1, Jungdal croce e delizia: la prestazione

Milan-Sassuolo Primavera: Jungdal croce e delizia

Il match di oggi disputato al Centro Sportivo Vismara tra il Milan Primavera e il Sassuolo Primavera, finito 2-1 per i rossoneri, ha evidenziato i pregi e i difetti del portiere danese Andreas Jungdal. L’estremo difensore della squadra di Federico Giunti ha giocato una gara davvero perfetta fino ad un quarto d’ora dal termine, compiendo due ottimi interventi sui tiri degli attaccanti neroverdi. Dopo qualche minuto, tuttavia, impostando un’azione dal basso, Jungdal ha toccato malamente il pallone verso Stanga, non vedendo l’arrivo di Manara che a porta vuota ha poi segnato il 2-1. Croce e delizia, dunque, per il classe 2002 natio del Singapore.

