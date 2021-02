Milan-Sassuolo Primavera 2-1, che partita di Tonin! Eurogol e assist

Milan Primavera, che prestazione di Tonin!

Partita davvero da incorniciare per Riccardo Tonin oggi contro il Sassuolo Primavera che ha prima realizzato uno strepitoso gol e poi servito l’assist per Jack Olzer. Il numero 9 rossonero è stato il man of the match della gara vinta oggi dal Milan Primavera al Vismara per 2-1. La rete è davvero da rivedere e rivedere. Punta due difensori neroverdi saltandoli, poi con un altro dribbling evita un altro difensore e col mancino fa secco Vitale. Passa qualche minuto e realizza anche il bel assist per la volèe di Olzer e il momentaneo 2-0.

