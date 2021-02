Milan-Sassuolo Primavera 2-1, top e flop del match del Vismara

Milan-Sassuolo Primavera, top e flop del match del Vismara

Terminato da poco al Vismara il recupero della 5^ giornata del campionato Primavera tra Milan e Sassuolo: ecco i top e flop del match.

TOP

Riccardo Oddi: preciso e puntuale nelle coperture. Dalla sua parte il Sassuolo fatica a sfondare e impatta spesso sul terzino numero 3 rossonero. Molto bene anche in fase di spinta offensiva con proposizioni puntuali sulla corsia mancina e cross precisi.

Emil Roback: il talentino svedese, classe 2003, è il più giovane in campo al fischio d’inizio. Tuttavia, la differenza d’età non si nota, ma si vede al contrario il suo talento, sempre più evidente partita dopo partita. Peccato per l’errore sotto porta nel finale.

Riccardo Tonin: la rete dell’1-0 vale certamente un posto tra i top del match: L’attaccante numero 9 dribbla in mezzo a due difensori neroverdi e poi col mancino segna la sua seconda rete stagionale. Bello anche l’assist per la rete di Olzer.

Alessio Brambilla: cerniera imprescindibile per la squadra rossonera. Metronomo ed equilibratore allo stesso tempo. Bene in fase di impostazione, ma anche in quella difensiva. Prestazione da capitano.

Giacomo Olzer: una punizione pericolosa nel primo tempo che sfiora la traversa, ma da lui ci si aspettano sicuramente delle giocate maggiormente pericolose. Nella ripresa, infatti, cresce esponenzialmente. Prima crea numerose occasioni in attacco, poi segna la rete del momentaneo 2-0 con un bel tiro al volo.

FLOP

Enrico Di Gesù: il talentino rossonero non gioca male, ma è certamente uno dei meno attivi nella manovra offensiva rossonera. Certamente non è una bocciatura, ma un incoraggiamento a dare di più.

Andreas Jungdal: davvero un peccato. Dopo aver compiuto un doppio miracolo ad inizio ripresa, combina una frittata sulla rete del 2-1 neroverde, toccando male il pallone verso Stanga. Ne approfitta Manara che segna a porta vuota.

