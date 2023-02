Milan-Rukh Lviv 1-0, la Primavera fa la storia: il commento di ‘acmilan.com’

Il Milan Primavera vince contro il Rukh Lviv e fa la storia. Ecco il commento di 'acmilan.com' dell'impresa rossonera

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Il Milan Primavera riscrive la sua storia: i ragazzi di Ignazio Abate battono per 1-0 gli ucraini del Ruh Lviv e accedono ai Quarti di finale di UEFA Youth League, dove incontreranno - sempre a Milano - la vincente tra Atlético Madrid e Genk il 14 o 15 marzo. A decidere un match equilibrato e vibrante, ma vinto con merito dai rossoneri, è un gran bel gol all'86' di Kevin Zeroli, al primo centro stagionale. Un risultato importante per il nostro Settore Giovanile, dato che è la prima volta che il Milan approda tra le migliori otto squadre giovanili della stagione europea.

Davanti agli spalti gremiti del PUMA House of Football - con la presenza anche dell'AD Furlani, del DT Maldini e del DS Massara - i rossoneri confermano la loro ottima stagione europea con la quinta vittoria in sette partite stagionali a livello continentale. Un pomeriggio che va in archivio con una bella prova di squadra, contro un'avversaria di livello che nel turno precedente aveva eliminato l'Inter. Dalla difesa, attenta e insuperabile nei 90', alla manovra offensiva, i rossoneri hanno fatto vedere diversi progressi che andranno confermati anche nei prossimi appuntamenti in campionato, a partire da domenica 5 con la trasferta sul campo del Cagliari.

LA CRONACA

Ad aprire il pomeriggio del PUMA House of Football un messaggio di benvenuto letto in ucraino da Andriy Shevchenko. La prima chance è rossonera: al 4' punizione di Traorè, testa di Zeroli ma palla sopra la traversa. 12' ci prova Stalmach con un destro potente dal limite, para Hereta. Sempre Dariusz si rende insidioso con un inserimento poco dopo, ma senza arrivare a concludere. Al 18' una buona ripartenza viene conclusa da Foglio, destro secco dal limite che sfiora il palo. Passati i primi 20' le occasioni latitano, con il Ruh Lviv che si vede annullare un gol per fuorigioco. Al 38' ci prova El Hilali, destro insidioso e palla sopra la traversa. Ultima chance del primo tempo per gli ospiti, ma la conclusione di Panchenko finisce fuori.

Prima chance della ripresa al 53', progressione di Traorè ma la conclusione termina a lato. I ritmi sono più lenti rispetto all'avvio, i rossoneri macinano possesso palla senza però riuscire a trovare varchi nell'attenta difesa ospite. Ha una buona occasione, all'81', ancora Traorè che si inserisce su cross di Bozzolan senza però centrare lo specchio. Quando si avvicina la prospettiva dei calci di rigore, il Milan la sblocca: 86', bella azione sviluppata centralmente da Stalmach che appoggia per Bakoune, cross di Adam per lo stacco imponente di Zeroli che batte Hereta. 60 secondi dopo Nava è reattivo sull'immediata risposta ospite, mentre in pieno recupero El Hilali manca il colpo del 2-0 con un rasoterra in contropiede. È l'ultima emozione del match: finisce 1-0 per il Milan Primavera!

IL TABELLINO

MILAN-RUH LVIV 1-0

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simić, Bozzolan; Foglio, Stalmach, Zeroli; Traorè (47'st Alesi), Longhi (17'st Cuenca), El Hilali (49'st Bartesaghi). A disp.: Bartoccioni; Bartesaghi, Nsiala; Malaspina; Mangiameli. All.: Abate.

RUH LVIV (4-2-3-1): Hereta; Kitela (31'st Botskiv), Sliubyk, Kholod, Roman; Sapuha (42'st Kvas), Pidhurskyi; Dobrianskyi (37'st Kasarda), Rusiak, Stoliarchuk; Panchenko. A disp.: Vanivskyi; Tovarnytskyi, Boiko, Mykhalchuk. All.: Ponomarov.

Arbitro: Ciochirca (Austria).

Gol: 41'st Zeroli (M).

Ammoniti: 9' Roman (RL), 28' Bakoune (M), 40' Rusiak (RL), 9'st Foglio (M), 20'st Sliubyk (RL).

