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Milan Primavera-Torino: Scotti spreca il rigore, ma poi aggiusta Perina, il commento

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Si è concluso da pochi minuti il match tra Milan Primavera-Torino: i rossoneri trovano il pareggio al 90esimo con Perina, il commento
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si è concluso pochi minuti fa il match tra Milan primavera e Torino. Nell'ultima gara della stagione, i rossoneri di Giovanni Renna, dopo una partita piena zeppa di occasioni, trovano il pareggio grazie al gol di Perina vicino al 90esimo: 1-1 per le due formazioni, un punto ciascuno.

Milan Primavera, il primo tempo

La prima frazione di gioco parte subito con ritmi abbastanza blandi: le due squadre, per una ventina di minuti buoni, si sono studiate, cercando di capire come colpire al meglio. Il Torino attacca, ma il Milan non sta fermo a guardare e risponde. A trovare il vantaggio iniziale, però, è propri il Torino: Sandrucci al 35esimo  segna su punizione, nulla da fare per Bouyer.

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Una volta incassato il gol, i rossoneri fanno un po' di fatica ad attaccare, con il Torino che invece continua a spingere cercando una seconda rete che però non è mai arrivata.

Il secondo tempo

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Nel secondo tempo i rossoneri partono a mille, rendendosi subito pericolosi: prima Plazzotta e poi con il capitano Scotti, che purtroppo al 55esimo minuto fallisce un calcio di rigore guadagnato da Borsani. Sfortunatissimi, per il Milan arriva anche una clamorosa traversa di Ibrahimovic. Al minuto 88, però, arriva la svolta: Perina trova un guizzo e di testa manda il pallone in rete segnando il gol dell'1-1. La stagione si conclude con 49 punti in classifica.

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