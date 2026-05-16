Una volta incassato il gol, i rossoneri fanno un po' di fatica ad attaccare, con il Torino che invece continua a spingere cercando una seconda rete che però non è mai arrivata.
Il secondo tempo—
Nel secondo tempo i rossoneri partono a mille, rendendosi subito pericolosi: prima Plazzotta e poi con il capitano Scotti, che purtroppo al 55esimo minuto fallisce un calcio di rigore guadagnato da Borsani. Sfortunatissimi, per il Milan arriva anche una clamorosa traversa di Ibrahimovic. Al minuto 88, però, arriva la svolta: Perina trova un guizzo e di testa manda il pallone in rete segnando il gol dell'1-1. La stagione si conclude con 49 punti in classifica.
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