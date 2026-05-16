La prima frazione di gioco parte subito con ritmi abbastanza blandi: le due squadre, per una ventina di minuti buoni, si sono studiate, cercando di capire come colpire al meglio. Il Torino attacca, ma il Milan non sta fermo a guardare e risponde. A trovare il vantaggio iniziale, però, è propri il Torino: Sandrucci al 35esimo segna su punizione, nulla da fare per Bouyer.