Milan primavera, triplice fischio: stagione tutto sommato positiva | News

E' stata una stagione positiva in quanto la rosa del Milan è composta da diversi fuori quota. Contrariamente a come logicamente si possa pensare, questi ragazzi non sono over 19 anzi, nella squadra allenata da Abate hanno giocato - e molti di loro da protagonisti - vari classe 2005, 2006 e anche 2007. Insomma, un bel risultato quello ottenuto in campionato considerando come a questo livello uno, due o tre anni di differenza possano pesare. E invece la squadra ha risposto bene sul campo ottenendo, come si diceva prima, una salvezza a due giornate dalla fine del campionato.