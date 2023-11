Milan Primavera, Scotti: “Questa partita è stata la ciliegina sulla torta”

Milan Primavera, le parole di Filippo Scotti

"Sicuramente questa partita è stata la ciliegina sulla torta, la stavamo preparando già da u paio di giorni. Siamo stati bravi non c'è niente da dire, sia dal punto di vista caratteriale, fisico, tecnico. Siamo una grande squadra e l abbiamo dimostrato. Festeggiamo come giusto che sia, domani recuperiamo e siamo pronti per andare a Roma. Siamo una grande squadra, lo diciamo anche quando siamo con il mister nelle riunioni. Noi ci conosciamo persona per persona e non dobbiamo perdere quella cattiveria che abbiamo in campo e fuori dal campo. Dimostriamo di essere il Milan sempre. Sappiamo i grandi traguardi a cui stiamo andando incontro, è giusto continuare su questa strada senza mai perdere l'attenzione. Siamo una squadra che non si basa sull'età. Abbiamo grinta, carattere, amor proprio, non ci preoccupiamo di queste cose e continuiamo così perché stiamo facendo davvero bene". LEGGI ANCHE: "I quattro obiettivi del Milan", la nostra esclusiva di mercato >>>