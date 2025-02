Primavera, Guidi perde Sala e Dutu: il motivo e gli altri assenti | PM News

A Bakoune si aggiungono Sala e Dutu

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, oltre a Bakoune, alle prese con un infortunio alla spalla, risultano out per infortunio anche Sala e Dutu. Il primo si è procurato un problema al gomito durante gli allenamenti con la squadra Under 23, mentre il secondo ha accusato un guaio muscolare in settimana. Guidi, però, potrà contare sul ritorno tra i convocati di Perrucci e sulla qualità di Turco e Hodzic, per l'occasione chiamati ad aiutare la squadra. LEGGI ANCHE: Ibrahimovic: "Il Milan è la stella, sono qui per lui grazie a Cardinale"