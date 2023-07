Milan Primavera, cominciato il ritiro agli ordini di mister Abate (FOTO)

É cominciato nella giornata di oggi il ritiro del Milan Primavera agli ordini di mister Ignazio Abate, in vista della prossima stagione

Dopo che il Milan di Stefano Pioli ha già cominciato la preparazioni da circa tre settimane, nella giornata di oggi è partito il raduno anche per la Primavera. I giovani rossoneri, agli ordini del tecnico Ignazio Abate , hanno cominciato oggi il ritiro di Ronzone-Cavareno, dove rimarranno fino al 5 agosto.

Lo stesso club rossonero ha pubblicato sul proprio profilo 'Twitter' alcune immagini relative proprio al primo giorno di ritiro. Nell'ultima stagione il Milan Primavera ha raggiunto la semifinale in Youth League, salvo deludere parzialmente in campionato. LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per la Juventus >>>