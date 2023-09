( fonte: acmilan.com ) Tanti appuntamenti in programma tra debutti, incontri prestigiosi e l'avvio delle competizioni europee . Il mese di settembre del mondo rossonero si preannuncia avvincente, scopriamo nei dettagli tutto ciò che attende le nostre formazioni.

PRIMAVERA

Ben tre le competizioni che vedranno protagonisti i giovani rossoneri di Mister Abate, che hanno già tagliato il nastro di partenza del proprio campionato con un successo esterno. Quattro gli impegni di Primavera 1 in calendario, a cui aggiungere i debutti in Youth League e in Coppa Italia.