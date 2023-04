Milan Primavera, contro l’Hajduk Spalato serve il miglior El Hilali

Il Milan Primavera si appresta a vivere nella giornata di oggi, venerdì 21 aprile, una delle giornate più importanti della sua stagione, con la semifinale di Youth League . L'avversario sarà l' Hajduk Spalato , una compagine non facile da affrontare e che vorrà, esattamente come i rossoneri, agguantare la finale della competizione. ( ECCO DOVE SEGUIRE LA GARA )

Tra i rossoneri più attesi per il match odierno senza dubbio spicca una delle stelle della squadra, ovverosia Youns El Hilali. Il classe 2003 è tuttora il miglior marcatore del Milan Primavera in campionato con 10 reti all'attivo, nonostante non sia una prima punta. Servirà, però, la miglior versione del nativo di Milano, che spesso ha vissuto alti e bassi all'interno di una singola partita, estraniandosi completamente dal gioco per poi segnare il gol decisivo. È tra i giocatori con maggior estro tra i ragazzi allenati da Ignazio Abate e tanto passerà anche dai suoi piedi.