Negli ultimi minuti è giunta un'indiscrezione secondo cui Federico Guidipotrebbe lasciare nei prossimi giorni il Milan Primavera. Dopo l'addio di Ignazio Abate, che comunque aveva raggiunto una bella semifinale in Youth League, nell'ultima stagione i giovani diavoli sono riusciti a staccare il pass per i play-off Scudetto. Un risultato molto importante, sebbene poi sia giunta la sconfitta con il Sassuolo. Parallelamente è arrivata anche la finale in Coppa Italia Primavera contro il Cagliari e comunque un cammino non così negativo in Europa.