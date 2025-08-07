Milan Primavera, contro il Torino c’è un giocatore in prova

Torino Primavera contro Milan Primavera, amichevole valida per il "Trofeo Mamma e Papà Cairo". Un talento in prova per i rossoneri
Torino Primavera contro Milan Primavera, amichevole valida per il "Trofeo Mamma e Papà Cairo" e che si gioca al "Moccagatta" di Alessandria. Per quanto riguarda il Milan Primavera, tra i convocati, dalla panchina, anche Sandro Baldacchino, giovane talento francese in prova per i rossoneri. Ecco le formazioni ufficiali.
TORINO: Siviero, Carrascosa, Desole, Politakis, Gabellini, Barranco, Zaia, Galantai, Kirilov, Sabone, Carvalho. A disp. Santer, Cereser, Pellini, Camatta, Ferraris, Cacciamani, Fiore, Conzato, Kugyela, Falasca, Sandrucci, Da Costa, Gatto, Liema Olinga, Bonacina, Luongo. All. Fioratti.