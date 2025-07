Da sempre riconosciuto come una vetrina di prestigio per il calcio giovanile, il torneo rappresenta un'importante occasione per i talenti emergenti di mettersi in luce prima del passaggio nel calcio d'élite. Alla quarta edizione del Memorial, 11° Trofeo, prenderanno parte le selezioni Primavera di Torino, Atalanta, Inter e Milan.