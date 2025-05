Milan, dai consigli di Maignan ai Playoff in Primavera: Colzani fa centro

Il Milan Primavera di Federico Guidi batte il Genoa e conquista il pass per i Playoff Scudetto 2024/25 . La gara, dopo un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, si conclude con un secco 3-1 in favore dei rossoneri e, grazie alla contemporanea sconfitta del Verona sul campo del Monza, fino a prima della partita più avanti in classifica, consente ai ragazzi di Guidi di volare al Viola Park a giocarsi il titolo . Tra i protagonisti degli ultimi 90 minuti c'è sicuramente Edoardo Colzani , portiere classe 2006, chiamato in causa date le assenze di Longoni e Pittarella.

Lavoro e dedizione

Nonostante le sporadiche presenze in stagione, Colzani si è fatto trovare pronto, trasmettendo sicurezza a tutto il reparto arretrato e salvando il risultato quando necessario. La continuità tra i pali per un portiere è fondamentale, ma la prestazione del rossonero, colma di attenzione e dedizione, dimostra come anche il duro lavoro e la costanza in allenamento possano sopperire ad un minor numero di presenze. "Aspettavamo che finisse l'altra partita, appena è finita siamo scoppiati tutti. In questo momento si prova grande gioia e grande emozione. Abbiamo avuto alti e bassi, ma l'unione c'è sempre stata. Sempre uniti. Una squadra sola" ha affermato al fischio finale.