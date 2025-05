Milan Primavera ai Playoff Scudetto: ecco modalità, sfidanti, luogo e data

Il Milan Primavera stacca il pass all’ultimo respiro ed accede alla Fase Finale del campionato. La vittoria contro il Genoa , infatti, avvenuta in simultanea con la sconfitta del Verona , consente ai ragazzi di Mister Guidi di potersi giocare l’assegnazione del titolo inerente alla stagione 2024/25. Ma come funzionano i Playoff Primavera?

Regolamento e sfidanti

La modalità dei Playoff Scudetto prevede che le prime due classificate in campionato, dette teste di serie, nel caso odierno Roma ed Inter, rispettivamente al 1º ed al 2º posto della graduatoria, passino direttamente alle semifinali, saltando così il primo turno di eliminazione diretta. A tale turno parteciperanno le squadre arrivate tra la 3^ e 6^ posizione in classifica, scontrandosi secondo la seguente procedura: la 3^ classificata, il Sassuolo, incontrerà la 6^, il Milan, mentre 4^, la Fiorentina, e la 5^, la Juventus, comporranno l’altra gara del primo turno di qualificazione. In questa fase il regolamento prevede una gara secca, quindi, in caso di parità, a passare il turno sarà la squadra meglio posizionata in classifica. Vale a dire che in caso di pareggio nei 90 minuti regolamentari nelle sfide Sassuolo-Milan e Fiorentina-Juventus, ad accedere alle semifinali sarebbero Sassuolo e Fiorentina.