Milan, non solo Camarda: c’è anche Comotto, mediano col vizio del gol

Il Milan Primavera vola in campionato e fa lo stesso anche in Youth League. I ragazzi di Ignazio Abate sono certi del passaggio del turno e domano affronteranno il Newcastle nell'ultima giornata del girone. L'occasione ideale per lanciare qualche ragazzo che non ha avuto tanto spazio. Non c'è solo Francesco Camarda, infatti, ma il settore giovanile rossonero può vantare anche Christian Comotto.