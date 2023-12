Milan Primavera, Abate: “Sono soddisfatto, ora recuperiamo le energie”

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha parlato ai microfoni del club dopo la sfida odierna vinta contro l'Empoli in Coppa Italia

L'ex giocatore rossonero ha detto: "Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buonissima partita lavorando bene negli ultimi 25 metri, occupando l'area. Siamo stati padroni del campo per 90 minuti, siamo felici perché se chiudiamo bene l'anno a gennaio saremo in corsa in tutte le competizioni. Ora dobbiamo essere bravi a recuperare le energie perché tra soli due giorni abbiamo una partita importantissima contro il Genoa".