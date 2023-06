Milan Primavera, Abate rinnova: nuova scadenza nel 2025

Con il cambio in dirigenza, altre cose potrebbero cambiare nel Milan, ma non chi guiderà la Primavera. Come riportato da calciomercato.com, il Milan sarebbe soddisfatto del lavoro dell'ex calciatore rossonero Ignazio Abate come tecnico della formazione Primavera, recentemente arrivata in semifinale di Youth League, persa con l'Hajduk Spalato. L'allenatore sarebbe pronto a firmare il prolungamento del contratto per un'ulteriore stagione, rimandando la scadenza dal 2024 al 2025. Abate, quindi, potrebbe guidare la Primavera rossonera per almeno un altro paio di stagione, nonostante la salvezza in campionato raggiunta con difficoltà. LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan – Chi è Guler: ruolo, dati e skills