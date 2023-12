Milan Primavera – Il segreto di Abate ha un nome e un cognome

Come riporta Relevo, David ha capito che il successo nel mondo del calcio non sarebbe arrivato nelle vesti di calciatore, ma di allenatore. Nel 2011, all'età di soli 19 anni ha iniziato ad allenare e nel 2015 approda in Italia dove osserva da vicino il Vicenza e soprattutto il Foggia di De Zerbi, suo idolo. Nel 2019 torna in Spagna ad allenare, ma una volta arrivata la chiamata del Milan non tentenna e torna in Italia. Firma con il club rossonero e inizia il percorso al fianco di Abate. LEGGI ANCHE: Milan, i social si dividono. Testa al campionato o la sorte in Champions?