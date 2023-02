Milan Primavera, Abate: “Abbiamo giocato con identità e serenità”

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito al successo in Youth League contro il Rukh Lviv

Fabio Barera

In seguito al successo per 1-0 contro il Rukh Lviv, il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha rilasciato ai microfoni di Milan TV alcune dichiarazioni in merito alla partita. Di seguito le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Ignazio Abate — Sul match: “I ragazzi avvertivano l’importanza della partita, è il primo gruppo che porta questa società ai quarti di finali. Per loro è una soddisfazione ed un’opportunità, perché affronteranno una grande squadra ai quarti. Bisogna sognare in queste competizioni, le cose belle sono le più difficili. Nelle partite secche può succedere di tutto”.

Sulla differenza di età con gli avversari: “Il gap in campionato è diverso: giochiamo sempre contro squadre che hanno 5 giocatori fuori quota, noi giochiamo con sei classe 2005 e non è molto semplice. In Europa il gap è diverso e riusciamo a starci dentro. Incontreremo squadre più forti”.

Sui suoi giocatori: “Hanno fatto una partita di qualità, abbiamo giocato con identità e serenità. Ora speriamo di ritrovare qualche risultato positivo anche in campionato, per infonderci ulteriore fiducia. Soffriremo in campionato fino all’ultima giornata”.

Sulla prossima avversaria: “Ogni avversario è uguale per noi, sono due squadre forti. Il Genk è una squadra molto fisica e temibile, mentre l’Atletico è più completo. Oggi abbiamo incontrato una squadra fisica con meno qualità e ci ha dato filo da torcere. Ogni partita è diversa. Non abbiamo la pancia piena ed abbiamo una grande opportunità perché giochiamo i quarti in casa”.

Sulla gara di oggi: “Abbiamo avuto due opportunità nel primo tempo e ci stava anche un rigore. Loro portavano sempre 6 uomini in avanti ed eravamo un po’ preoccupati sulle palle lunghe. È stata una gara bella sotto l’aspetto dell’intensità. Nel secondo tempo si sono allungati gli spazi e sono saliti in cattedra i giocatori di qualità”.

Sulla squadra: “Siamo una squadra che può giocare contro tutti a viso aperto. Oggi sono contento che non abbiamo preso gol. Il campionato è molto speculativo e siamo stati sfortunati in alcune partite. Evidentemente ci manca qualcosa sotto il piano caratteriale”. Milan, la rinascita passa anche dalla difesa >>>

