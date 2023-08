Milan Primavera, Abate: “Buonissime amichevoli. Pronti per il campionato”

Sulla partita contro la Juventus: "Abbiamo un primo non sufficiente: era una partita da combattere su ogni pallone e siamo stati troppo leggeri. Nel secondo abbiamo messo un'altra mentalità e un altro spirito, sono uscite fuori anche delle buone trame. Son contento che non abbiamo preso gol. Ma abbiamo capito cosa serve in campionato per ottenere punti: è stata una partita vera in cui si sono alzati anche un po' gli animi".