Primavera 1 – Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic dal 1′

Il Milan Primavera torna in campo, lo fa allo Stadio Città di Meda, in casa contro la Juventus, gara valevole per la 15^ giornata di Primavera 1. I rossoneri sono chiamati a reagire dopo la caduta di qualche giorno fa contro la Stella Rossa in Youth League. Fischio d'inizio fissato per le 11:00. Ecco, di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori.