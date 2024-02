Milan-Inter Primavera, Camarda firma un super gol nel derby! (VIDEO)

Francesco Camarda si ripete e non poteva non mettere la sua firma nel derby fra Milan e Inter: che gol contro i nerazzurri!

Il derby è sempre il derby e il match del campionato Primavera fra Milan e Inter non poteva non essere uno spettacolo. I rossoneri vanno subito sotto nel punteggio, a segno Kamate per i nerazzurri, ma chi poteva segnare un gol meraviglioso se non Francesco Camarda?