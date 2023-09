Milan-Entella Primavera 7-0, rossoneri straripanti: Camarda da record

Il Milan Primavera ha superato 7-0 l'Entella in Coppa Italia, dando seguito ad un inizio di stagione davvero straripante

Il Milan Primavera dà seguito all'inizio di stagione straripante, e in contrapposizione con la scorsa stagione di alti e bassi, vincendo anche all'esordio in Coppa Italia Primavera. A farne le spese, in questo caso, è stato l'Entella, superato con il netto risultato di 7-0.