Youth League, Milan-Bruges: Maximilian Ibrahimovic grande assente

Milan e Bruges si affronteranno anche in Youth League e Maximilian Ibrahimovic, a causa di un infortunio, non sarà del match.

Oggi, alle ore 14:00, Milan e Bruges scenderanno in campo in Youth League al PUMA House of Football di Vismara. I rossoneri dovranno fare a meno di un giocatore che sta dimostrando di essere decisivo nel Campionato Primavera: si tratta di Maximilian Ibrahimovic, ala sinistra classe 2006 nonché figlio di Zlatan.