Youth League – Milan-Bruges 1-1: Ossola la riprende di forza allo scadere

Partenza energica. La prima occasione arriva al minuto 8 ed è già importante. Appoggio corto di Yakymenko, Scotti anticipa e salta il portiere ma il suo tiro è ribattuto sulla linea da Verlinden. È il Milan a fare la partita, il Club Brugge resta basso e prova a ripartire. I rossoneri insistono con Perera (13') e Liberali un minuto più tardi, i tentativi di entrambi vengono murati. Al 29' , dopo un recupero alto, il pallone arriva in area a Liberali che si gira e calcia, il suo sinistro è deviato in angolo. Gli ospiti escono fuori dopo la mezz'ora e costruiscono la prima chance al 35' con il cross di Deuwel e la girata di Verlinden che termina sopra la traversa. Il Milan viene sorpreso al 41' , quando i belgi sbloccano il punteggio: retropassaggio di Stalmach, Furo salta Pittarella e deposita in rete il gol che vale lo 0-1. Intervallo.

Ritmo spezzettato in avvio di ripresa. Al minuto 63' il Brugge sbaglia in costruzione e Stalmach allunga per Scotti, chiuso sul più bello. Il Milan aumenta il forcing, tra il 64' e il 67' Paloschi e Scotti ci provano di testa senza fortuna. Al 70' Perera avanza sulla corsia e suggerisce al centro per Bonomi ma il piattone del 30 si spegne sul fondo, il Brugge risponde al 72' con lo sprint di Furo, uscita provvidenziale di Pittarella e poi Da Silva non inquadra lo specchio.