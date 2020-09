LIVE Primavera – Milan-Atalanta 0-0: una traversa a testa

27′ – Ammonito Scanagatta dell’Atalanta per un fallo a centrocampo

26′ – Miracolo di Jungdal su Sidibe. Il numero 11 dell’Atalanta stoppa di petto e calcia da pochi passi. Il portiere rossonero respinge.

22′ – Contropiede del Milan: spreca tutto Capone calciando male a lato della porta dell’Atalanta difesa da Dajcar.

14′ – Traversa anche per il Milan. Filtrante di Olzer per Tonin, che scarta l’ultimo difensore e a tu per tu con il portiere prende una traversa clamorosa. Sugli sviluppi, Capone non riesce a ribadire in rete.

10′ – Parata del portiere rossonero Jungdal. Dopo alcuni rimpalli, traversa dell’Atalanta con Sidibe. Il Milan si salva.

7′ – Atalanta pericolosa con Ghislandi. Chiuso all’ultimo prima del tiro dalla difesa rossonera.

1′ – Calcio d’inizio di Milan-Atalanta Primavera



Quasi tutto pronto per il calcio d’inizio di Milan-Atalanta Primavera!

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui Milan-Atalanta daranno vita a questa sfida del ‘Vismara‘. Vediamole insieme!

MILAN: Jungdal, Bosisio, Oddi, A. Brambilla, Tahar, Stanga, Frigerio, Mionic, Tonin, Olzer, Capone. A disposizione: Moleri, Obaretin, P. Grassi, Cretti, Di Gesù, Robotti, Signorile, El Hilali, Desplanches. Allenatore: Giunti.

ATALANTA: Dajcar, G. Renault, Ceresoli, Panada, Scanagatta, Scalvini, Ghislandi, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Sidibe. A disposizione: Vismara, Viviani, Hecko, Berto, Zuccon, F. Grassi, Olivieri, Carrà, Italeng, Mediero, Bertini, De Nipoti. Allenatore: Brambilla.

L’arbitro di Milan-Atalanta del Campionato Primavera 1 sarà il signor Mario Vigile di Cosenza, assistito da Alberto Zampese ed Andrea Torresan, entrambi di Bassano del Grappa.

L’Atalanta Primavera, tra le compagini più forti del Campionato Primavera 1, ha invece esordito nel torneo con un mezzo passo falso. Soltanto 1-1 casalingo, infatti, dei ragazzi allenati da Massimo Brambilla contro la Juventus Primavera. Rete nerazzurra siglata da Giuseppe Carrà.

Successivamente, i ragazzi di Giunti hanno disputato il primo turno della Coppa Italia Primavera contro il Brescia. ‘Rondinelle‘ battute in casa per 3-1 grazie alle reti di Antonio Mionić, Sabino Signorile ed ancora Di Gesù, in gran forma.

Il Milan Primavera, nel primo turno del nuovo campionato, ha battuto in trasferta per 0-1 il Cagliari di Alessandro Agostini grazie al gol realizzato da Enrico Di Gesù in apertura di ripresa.

MILAN-ATALANTA PRIMAVERA LIVE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Vismara‘, dove tra poco, alle ore 11:00, andrà in scena Milan-Atalanta, gara valida per la 2^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM della stagione 2020-2021. Match molto duro per i Giovani Diavoli Rossoneri, allenati da Federico Giunti e neo-promossi nella categoria. Restate con noi per non perdervi neanche un’azione in diretta della sfida. CLICCA QUI PER LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>