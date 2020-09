ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esordio vincente per il Milan Primavera, che batte il Brescia per 3-1 nel primo turno di Coppa Italia. Per la squadra di Federico Giunti a segno Mionic, Signorile e Di Gesù; quest’ultimo ancora in gol dopo aver deciso la prima di campionato contro il Cagliari. I rossoneri passano così al turno successivo.

