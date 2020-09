VIDEO – Cagliari-Milan 0-1: gol e highlights della Primavera

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Il Milan Primavera di Federico Giunti ha iniziato bene la stagione 2020-2021. I Giovani Diavoli Rossoneri, tornati quest’anno a giocare nel campionato Primavera 1, hanno infatti espugnato il centro sportivo di Asseminello (CA).

Cagliari-Milan è terminata 0-1 con un gol di Enrico Di Gesù in apertura di ripresa. In alto, vediamo il video con gol e highlights del match pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali. In basso, invece, il tabellino completo della gara vinta in Sardegna.

CAGLIARI-MILAN 0-1

Marcatori: 4′ s.t. Di Gesù

CAGLIARI (4-3-2-1): Cabras; Piga, Boccia, Cusumano, Michelotti; Kanyamuna, Conti, Schirru; Delpupo (11′ s.t. Manca), Desogus (11′ s.t. Masala); Contini. A disposizione: D’Aniello, Palomba, Sulis, Spanu, Kourfalidis, Iovu, Zallu, Cavuoti, Piroddi, Catania. Allenatore: Agostini.

MILAN (4-3-2-1): Jungdal; Bosisio, Stanga, Michelis, Oddi; Frigerio, Brambilla, Di Gesù (16′ s.t. Bright); Olzer, Capone; Tonin (27′ s.t. Roback). A disposizione: Moleri, Desplanches; Cretti, El Hilali, Grassi, Obaretin, Signorile, Tahar. Allenatore: Giunti.

Arbitro: Moriconi di Roma

Ammoniti: 2′ s.t. Kanyamuna, 22′ s.t. Frigerio (M).