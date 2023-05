Juventus-Milan Primavera 4-0, la cronaca di ‘acmilan.com’ | News

( fonte: acmilan.com ) Una sconfitta pesante, meritata nell'esito ma non nelle proporzioni. A Vinovo Juventus-Milan termina 4-0 per i bianconeri, che segnano due gol per tempo e mettono fine alla striscia positiva della Primavera di Abate, che durava da 6 partite (4 vittorie e 2 pareggi). I rossoneri hanno giocato sotto ritmo, anche a causa del gran caldo, e a inizio ripresa hanno avuto diverse occasioni per riaprire la partita. Il gol non è arrivato e, approfittando della stanchezza e degli spazi, la Juventus di Montero ha colpito due volte nel finale in contropiede.

In gol per i bianconeri Mulazzi, Savona due volte e Turco in chiusura. Come dicevamo, il punteggio è probabilmente bugiardo alla luce di quanto prodotto dai nostri ragazzi, nonostante nei minuti finali i padroni di casa abbiano fallito più occasioni per aumentare il gap. Il prossimo e ultimo impegno stagionale è in programma sabato alle 13.00 al PUMA House of Football contro il Sassuolo.