Primavera 1 – Derby Inter-Milan 1-1: non basta la prodezza di Cuenca

Il Milan di Ignazio Abate pareggia in casa dell'Inter nel derby della 14^ giornata del campionato di Primavera 1

Il Milan Primavera di Ignazio Abate pareggia contro l’Inter di Christian Chivu nel derby di giornata. La gara, valevole per il 14° turno del campionato di Primavera 1, termina con il risultato di 1-1, al gol iniziale di Hugo Cuenca risponde il nerazzurro Di Maggio. Dunque, un punto a testa e classifica che rimane invariata con l'Inter al comando e i ragazzi di Abate che inseguono a una lunghezza di distanza, complice anche il pareggio in extremis del Monza sul campo della Lazio terza nella partita disputata in contemporanea di della di Milano.