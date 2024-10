Youth League, Milan-Bruges: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Per il Milan , è fondamentale invertire la rotta per avere possibilità di qualificazione, anche se dovranno fare a meno di Francesco Camarda , che è stato convocato per la prima squadra. Il Bruges , dal canto suo, ha ottenuto due pareggi nelle prime partite contro Borussia Dortmund e Sturm Graz , dimostrando di essere un avversario da non sottovalutare.

La partita non sarà visibile in diretta TV, ma tutti i tifosi potranno ugualmente seguirla in streaming tramite le app UEFA.tv e MilanTV, accessibili su smartphone, tablet e PC. Questa sfida rappresenta un’occasione importante per il Milan, che sarà deciso a conquistare i tre punti necessari per rilanciarsi nel torneo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il mediano che affiancherà Fofana a gennaio >>>