Coppa Italia Primavera, Milan-Lecce: formazioni ufficiali. Liberali titolare

Al 'PUMA House of Football' di Vismara andrà in scena la semifinale di Coppa Italia Primavera tra il Milan di Federico Guidi ed il Lecce di Giuseppe Scurto. I rossoneri arrivano dopo avere battuto l'Inter in una sfida bellissima finita ai calci di rigore. Attacco importante quello del Diavolo con Liberali e Scotti. Ecco le formazioni ufficiali.